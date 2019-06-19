Youtuber老爸「病床上嚥最後一口氣」　他繼續拍攝…發黑大體全入鏡

▲泰任斯發現自己父親過世卻還繼續拍攝。（圖／翻攝自youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

至親的人離開，通常是令人難過的，但卻有Youtuber將大體及家人面對父親死亡的樣子拍攝成影片公諸於世，這名菲律賓的Youtuber泰任斯（Keith Talens）近日所公布的影片，就引發相當大的爭議，因為在國際父親節（6月3日）當天，他的父親離世，然而泰任斯卻請來朋友全程拍下，甚至上一秒還嘻笑玩樂，下一秒鏡頭拍攝的是泰任斯父親的遺體。

綜合外媒報導，泰任斯過去在網路上以分享自己的生活影片而爆紅，但就在近日上傳了一段「驚人的父親節」影片，內容竟然是泰任斯和他的家人在一部車上，準備到他的父親家，一路上大家嘻嘻笑笑，但所有的粉絲都不知道，其實當時泰任斯的父親才剛剛過世，而他們正是要去見父親最後一面的路途上。

接著影片拍攝並沒有停止，但畫面卻轉到了一個病床前，泰任斯看起來有些許的焦慮不斷的來回踱步、啜泣，而病床上躺著的正是剛過世的泰任斯父親，所有家人的悲傷情緒跟泰任斯父親的大體就這樣完全沒有經過處理的呈現在粉絲面前。這樣的做法立刻引起網友討論。

目前該部影片已經累積到400萬次觀看，部分粉絲表示，「對於他失去的他父親感到相當遺憾」、「真的看了很難過、心酸」、「覺得很遺憾」；但也有網友表示，「都已經父親過世了，還這樣拍攝到底想要表達什麼？」、「真的有夠過分！這是孝順的表示嗎？」、「我明白他或許失去父親難過，但是有必要這樣發布到社群網站上嗎？」



