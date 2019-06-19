苦等17年脫魯！「周期蟬」破土而出準備交配　卻發現沒了下半身

記者王麗琴／綜合報導

蟬又叫知了，牠的一生幾乎都在黑暗的泥土裡度過，因種類不同，時間少則3年、5年，多則10幾年，目前已知週期最長的是北美「周期蟬」，一生長達17年的時間都在地底生活，當牠破土而出準備交配完成繁衍使命時，卻發現早已沒有下半身了，而這正是北美周期蟬的悲歌。

▲周期蟬破土而出時，會在4-6周內交配、產卵、死亡。（圖／翻攝自YouTube／Gross Science）

所謂「周期蟬」是指生命周期為13或17年的蟬（又稱為十三年蟬或十七年蟬）。據UConn Today 在「自然科學報告（ Nature Scientific Reports）」的一份研究顯示，北美現在約有 2-5%的周期蟬，在卵孵化出來鑽入地底之前，就已經感染一種叫「蟬團孢霉」（Massospora cicadina）的真菌，這種真菌會附著在牠們的外骨骼上，並在長大破土而出時逐漸侵入蟬的腹部。

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▲ 約有2-5%的周期蟬在破土而出時早已感染真菌。（圖／翻攝自YouTube／Gross Science）

遭感染的雄性周期蟬，除了會借由正常交配把真菌孢子傳播給雌蟬外，牠們還會模仿雌性蟬的求偶方式，不斷拍動翅膀吸引健康的雄蟬靠近，以增加傳播孢子的機會。

由於真菌會在蟬的腹部不斷繁殖，蟬的身體會變得膨脹直至斷成兩截，當下半身脫落時，牠的生殖器也就隨之不見了。

▲ 受「蟬團孢霉」感染爆肚的周期蟬。（圖／翻攝自YouTube／Gross Science）

不過這些感染真菌的蟬仍能正常移動，在牠們四處飛行時，孢子就會從尾端散落，將孢子散布在空氣和泥土中。美國西弗吉尼亞大學（West Virginia University）研究菌類的馬特·卡森（Matt Kasson），就把這些受感染的蟬稱之為「會飛的死亡鹽罐」。

特別的是，這些被「吃掉」下半身的「喪屍蟬」並不會馬上死亡，牠們在爆肚的情況下仍瘋狂的「試圖」與其他蟬「交配」。

▲ 「喪屍蟬」會在爆肚情況下繼續試圖與其他蟬交配，將真菌傳得更遠。（圖／翻攝自YouTube／Gross Science）

這種奇怪的行徑經科學家研究後，發現在受感染的周期蟬身上有一種「迷幻蘑菇」和「安非他命」的成分，研究顯示，這種迷幻物質只存在於受到感染的蟬的身上，未受感染的蟬體內則無這些成分，這讓專家懷疑可能是真菌利用迷幻的效果來操控周期蟬，而這種迷幻劑會抑制牠們的食慾，但性慾會變得旺盛，以達到不斷尋求交配傳播真菌孢子的目的。