香蕉搶銀行順利得4.3萬！　無家男「想吃牢飯」自首2次才被捕

▲男子竟然用香蕉順利搶劫銀行。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國一名男子因為無家可歸，竟然手持一根香蕉去搶銀行，結果成功搶到1100英鎊（約台幣4.3萬元），但他後來跑去自首，卻沒有警察願意採信他的說詞，還請他離開，直到去另外一間警局再報案，才終於被捕。

50歲男子馮德爾威爾(Laurence Vonderdell)因為無家可歸又沒有工作，想吃牢飯的他竟然異想天開，把一根香蕉裝在不透明的塑膠袋中跑去搶銀行，他3月25日走進巴克萊銀行(Barclays Bank)一間位於伯恩茅斯市(Bournemouth)的分行，威脅女行員馬許(Wendy Marsh)，「這是搶劫，快給我現金」，結果對方嚇得立即把抽屜裡所有20英鎊都交給他。

馮德爾威爾就這樣大搖大擺走出銀行，但走沒多久便遇到一輛警車，他主動向警方自首並表示自己想要被捕，但是警方卻不願意相信他的話，只叫他趕快離開，後來便又走到一間警局報案。

本案近日開庭，辯護律師表示，馮德爾威爾雖然犯案，但並沒有想要傷害任何人的意思，也無意花掉所搶來的錢，事後對自己的行為充滿悔恨，希望法庭能網開一面。但法官認為，「他用香蕉搶銀行，聽起來雖然可笑，但銀行員不知道，萬一召集武裝部隊前來，後果不堪設想」，最後判處被告14個月有期徒刑。