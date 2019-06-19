爸媽市場太忙…半歲女嬰跌入「強酸桶」　皮膚腐蝕中毒慘死

▲菲律賓一名女嬰掉入裝滿草酸的水桶死亡。（圖／翻攝自YouTube／Live News 247）

記者林瑩真／綜合外電報導

菲律賓發生一起悲痛意外，6個月大的嬰兒疑似爬行不慎，從父母的市場攤位中摔下，掉入一個裝滿草酸（Oxalic acid，又稱乙二酸，一種強有機酸）水桶，即使父母將嬰兒送醫急救，仍在到院前就宣告死亡。

綜合外媒報導，菲律賓巴柯洛德市（Bacolod City）的自由公共市場發生這起恐怖意外。女嬰的父母親透露，當時因為實在太累，他們決定不回家，直接睡在攤位上，除了夫妻倆外，還有一名2歲的兒子。

不料，原本預計早在馬棚睡著的女嬰，疑似途中醒來，自行爬到馬棚的邊緣，並不慎掉入裝滿草酸的桶裡。等到父母醒來並發現此事時，急忙將女嬰送往附近的巴諾紀念地區醫院，但已經為時已晚，女嬰到院前就宣告死亡。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

女嬰的阿姨表示，希望群眾不要責怪孩子的父母，雖然他們真的工作很忙，仍然將孩子們照顧的很好，此事只是意外。

至於警方則按照家人希望，不對外公開資料，雖目前還在了解案情，但相信這家人對女嬰死亡的證詞。另外，警方也派人走訪市場攤販，要其他家長注意自家孩子的安全。

草酸為有機酸，可經由腸胃、呼吸道、皮膚及眼睛接觸而造成中毒，平均口服15至30g就會致死，大量高濃度草酸會對口腔、咽喉及食道造成腐蝕傷害，嚴重上腹痛、出血性胃炎、吐血等。