「想當老虎變手風琴」貓貓超自卑　剃毛掀家庭危機：我要殺了妳爸！

▲被剃毛的奧利佛。（圖／翻攝自instagram／ollietheslinkycat，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

想要給寵物一個特殊造型，不少飼主都會選擇求助美容師，但美國聖地亞哥（Santiago）卻有一個家庭相當尷尬，爸爸想要「老虎」般的花紋，最終成果卻是「手風琴」，徹底氣壞媽媽，不過貓咪因此爆紅，甚至有了自己的Instagram帳號。

綜合外媒報導，凱特琳克里斯汀（Caitlin Christine）在推特PO出媽媽憤怒的訊息，內容在斥責爸爸帶貓咪去美容院做造型，但成果卻非常可笑，「我要殺了妳老爸！」

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▲爸爸希望像隻老虎。

克里斯汀無可奈何，詢問爸爸到底是怎麼一回事，原來爸爸希望美容師為貓咪作出「老虎」造型的條紋，誰料，貓咪的毛髮太過膨鬆，被剃成一條條的毛一飄，不僅不像老虎，反而像是個「手風琴」在一縮一拉的演奏著。

▲結果卻像手風琴。

雖然貓咪的剃毛成果讓媽媽不甚滿意，但大批網友卻不這麼認為，留言「我簡直笑得喘不過氣」、「這真的很可愛，沒有這麼糟啊」；不過也有網友直呼「這根本不是老虎」、「怎麼會有人想把自己寵物弄成這副德性」。

即使如此，貓咪奧利佛（Oliver）仍因此爆紅，有了自己專屬的Instagram帳號「ollietheslinkycat」，以及超過1400多名粉絲追蹤。