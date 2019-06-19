川習大阪G20見！美中重啟貿易談判　庫德洛：有討論好過閉口不談

▲白宮經濟顧問庫德洛。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普18日在推特上表示，將與中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會時舉行擴大會議，雙方團隊將在會議前先展開貿易談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「雙方有簡短的討論好過什麼都不談。」後續將針對智慧財產權、強制技術轉移、市場開放與關稅等結構性的改革進行談判。

庫德洛接受《福斯電視台》訪問時指出，儘管不能透露川普與習近平的通話內容，但將會重啟促使中國市場「結構性改革」的談判。根據民調顯示，有79%的美國民眾擔心關稅會提高購物成本，庫德洛認為這對美國民眾的影響非常小，從經濟角度來看，中國仍替大部分的關稅買單，最後不得不降價，並損及利潤。

當記者問及，中國是否願意重回談判桌時，庫德洛表示，這波關稅調漲非常值得，美國必須與中國建立公平、互惠的貿易環境，「我們不想投機，想徹底改變非互惠的貿易慣例，現在美國經濟狀況非常好，有足夠的本錢，我們必須堅持下去。」

川普5月初指責中國在貿易談判違反承諾，導致美中關係惡化。他除了因此對2000億美元的中國商品徵收25%關稅外，更下令美國貿易代表準備再對3000億美元的中國商品也徵收關稅，等於基本上囊括了所有中國銷往美國的商品。中國外交部發言人耿爽對此表示，「如果美方願意平等協商，我們大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底。」