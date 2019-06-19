濫殺平民、割喉狂刺IS罪犯　美海豹隊員面臨最重終身監禁

▲蓋拉格週一與妻子現身軍事法庭，身穿白色海軍軍裝及配戴勳章。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國海豹突擊隊資深隊員蓋拉格（Edward Gallagher）17日現身美國軍事法庭，被控於2017駐守伊拉克期間，涉嫌犯下多起罪刑，其中包括濫殺手無寸鐵的無辜百姓及血腥殘殺戰俘。若是最終被定罪，蓋拉格將會面臨終身監禁的刑責。

綜合外媒報導，蓋拉格週一（17日）身穿白色海軍制服及一身勳章出席位於聖地亞哥的軍事法庭，並堅決否認了所有的罪刑指控。他表示這些都是不滿於他的下屬所捏造出來的假證，因為無法達到他的高要求，進而迫使他無法繼續指揮。

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▲蓋拉格被指控濫殺無辜百姓。（圖／路透社）

隊員指控蓋拉格於2017年第五度駐守伊拉克時，射殺了一名學齡的女孩及手無寸鐵的老人，然而二人都在數百碼之外，完全不會對部隊造成威脅；蓋拉格甚至還用獵刀刺死了15歲的IS戰俘。那時戰俘正接受軍醫的治療，他卻拿刀猛刺、割喉，並與屍體合照，事後更是將照片傳給同伴炫耀。

隊員表示，一開始看到蓋拉格時，認為他是一個經驗非常豐富的領導者，卻沒有想到他變得如此殘暴。他們透露，蓋拉格曾提出沒有明確目的的危險任務，並命令隊員在無明確目標的街區發射火箭及射擊，而他的子彈發射數都要比其他狙擊手還高的多。

根據美國軍調查報告，雖然海豹隊員事情發生不久後就向指揮官舉報，但是指揮官卻在1年後才向上級揭發，案發的現場早已不存在；加上無法判定屍體的確切死因，所以證詞相對薄弱。如今更是有一名二級軍官改變說詞，因為沒有確切的證據，因此將不會出庭作證。

這場案件審理預計會花費3週的時間，預計這兩日會公布名單。川普在5月間曾透露會赦免2到3名被控有戰爭罪名的軍人，而蓋拉格被認為是其中的一人。