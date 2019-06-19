CNN曝川普連任關鍵…「把握特色」鞏固鐵粉　繼續攻擊民主黨對手

▲CNN整理川普爭取連任的5大關鍵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普18日公布第一支競選廣告，正式宣布投入2020年總統大選。儘管近期民調對川普來說並不是這麼友善，甚至在前次大贏的搖擺州輸給所有民主黨候選人，但CNN報導指出，川普的競選團隊已經有粗略的「遊戲計畫」，只要把握以下5個關鍵，川普仍有機會打敗民主黨，繼續穩坐白宮。

基本盤



川普的鐵粉仍是他最核心的政治武器，川普的團隊也深知這一點，所以在總統任內許多發言、政策與活動，都是為了討好這批最堅定不移的支持者。例如把「反移民」掛在嘴邊的川普，就是用這個當作「政治能量飲」確保自己一直在話題的熱度上。若是川普能重新集結鐵粉的力量，以口耳相傳的方式，一傳十、十傳百地要大家支持川普，就能抓緊中間選民的支持度，並且讓這些忠誠的選民在搖擺州投下關鍵的選票，就有可能在短時間內翻盤。

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▲川普在佛州造勢大會宣布競選連任。（圖／路透社）



共和黨的黨派忠誠

光是靠基本盤還是不夠。川普還必須團結所有共和黨人的選票，這一策略的核心就是「妖魔化民主黨」，讓支持共和黨的民眾了解，他是在選擇支持「共和黨」或「民主黨」而不是選擇川普。在一些特定的州，川普的競選活動會朝向「反墮胎」進行，把墮胎視為區分種族的方式之一，不論是民主黨哪個人物，川普的團隊都會將他塑造成「極左派」或是「反墮胎者」，讓共和黨人無法選擇任何民主黨的參選人。

控制新聞議題

川普在過去幾年總是不避諱與媒體接觸，他最拿手的就是抓住媒體的焦點，過去的美國歷史中，很少有總統有能力在幾秒鐘之內，將新聞話題帶往他想要的方向。常常新聞媒體前一秒還在報導其他新聞，下一秒立刻改成川普發了什麼新推特。CNN認為，相較於川普，民主黨對於媒體的態度過於保守，並不會積極與媒體接觸開創新議題，僅會透過媒體「回覆」川普的言論。這對於整體的輿論效應來說，是非常吃虧的，川普也應該好好把握這項特殊技能。

▲川普總能抓住新聞話題。（圖／路透）



人身攻擊

川普的專長之一，就是在推特上利用各種暱稱來攻擊對手，重新在選民心中塑造敵手的形象。例如他曾表示，司法部應該要去調查拜登（Joe Biden），久而久之就會建立起對方在選民心中「有罪」的形象。對於川普來說，這些散布在社群媒體上的假消息回逐漸引起人們的懷疑，讓對手不再受到歡迎，中間選民也會敬而遠之，打擊整體得票率。

經濟

美國近年失業率大幅降低，是川普最有利的籌碼之一，他應該把握幾次造勢活動告訴美國人，「你們都擁有工作了，薪水也遲早會入袋。」也許選民會認為經濟狀況遠比誰當總統重要，如果川普能在未來一年內，持續拿出經濟成果，那麼選民就會更願意將票投給他。

總結來說，川普競選團隊的遊戲規則，並不像其他民主黨人士一樣，專注於宣揚政策，而是「如何讓自己連任」。