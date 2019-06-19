不會天黑的島嶼！　挪威夏日島「69天永晝」居民凌晨2點悠哉踢足球

實習記者黃可昀 ／綜合報導

挪威北部的夏日島（Sommaroy）位於北極圈以北，自5月18日開始，會持續69天的永晝，代表著那裡24小時都充滿陽光，孩子可以在「凌晨2點」和朋友到戶外踢足球，好好享受這2個多月的「日不落」景象。

據CNN報導，夏日島今年5月18日至7月26日處於永晝狀態，而11月至1月則轉變成永夜，相較於漫長的黑夜，當地人十分珍惜這難得的陽光，有了太陽的加持，大家做起事來更方便也充滿活力，因此，居民最近提出連署要「拋開時鐘」，不受到時間的限制，盡情享受陽光曬在臉頰上的朝氣感。

▲享受完69天的永晝後，居民11月要變成面對永夜。（圖／達志影像／美聯社）



居民維汀（Kjell Ove Hveding）表示，由於太陽永遠不會下山，每個人的行動力都變得很活躍，「你會看見『凌晨2點』還有小孩在後院踢足球、住戶悠閒的修剪草坪，游泳池裡也隨時都有人在玩水。」

維汀13日召集居民簽署了「無時間地區連署書」，以書面方式向挪威議員提出請願，希望島上的300人可以忘掉時間壓力，不必再管現在這時間應該要做什麼事，只要放鬆地感受夏天的美好。不過，若是沒有了時間，商店何時該營業、孩子幾點要去上學，這些都將是要好好討論的問題。

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