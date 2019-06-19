再傳美國遊客死亡！人數增添至8人　多明尼加官方：皆是個案

▲多明尼加過去5年吸引3000萬名遊客到訪。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日前連續3名美國人在多明尼加相繼身亡，震驚全美，如今又傳出一名女子在渡假村內心臟病發去世，讓過去一年在多明尼加死亡的美國人數達到至少8人。儘管該國官員強調，這些案例皆是獨立事件，美國國務院也未發出旅遊警告，但接二連三的離奇死亡案，仍引發各界揣測。

蓬塔卡納卓越飯店（Excellence Punta Cana）16日證實，一名來自美國紐澤西州的53歲女子考克斯（Leyla Cox），於10日在飯店房間內去世。飯店聲明指出，法醫判定考克斯是因心臟病發作，在飯店房間內身亡，目前也正積極與美國有關單位合作。不過，基於先前多明尼加曾傳出多起美國人飯店內死亡的案例，考克斯的兒子並不相信母親的死因，更直言，「若是她在多明尼加以外的地方渡假，她肯定還活著。」

多明尼加旅遊部長加西亞（Francisco Javier Garcia）表示，過去5年有超過3000萬名遊客來到多明尼加，「這些都是單獨的事件，這裡仍是個安全的地方。」根據美國國務院的數據，從2012年至去年12月為止，共有128名美國人在多明尼加死亡，而這些數字不包含生病等自然原因，而是溺水、謀殺、自殺、交通意外等其他事故。

上月底多明尼加旅遊勝地拉羅瑪納（La Romana）內的巴伊亞普林渡假村（Bahia Principe Hotels & Resorts）在7天內發生2起命案，共造成3人死亡，其中一名死者在喝下房間內的飲料後沒多久便倒地身亡，另外兩名死者則在退房當天被發現死在房內。初步驗屍報告顯示，3名死者身上都發現呼吸衰竭和肺水腫症狀。多明尼加當局則表示，報告顯示3人都是自然死亡，無謀殺跡象。