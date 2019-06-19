英保守黨魁第2輪選舉　強生獲40%支持…大贏杭特80票

▲外媒認為最後一輪投票會由強生（左）對上杭特（右）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國保守黨黨魁第2輪投票18日結束，脫歐悍將、前外相強生（Boris Johnson）以126票大幅領先其他候選人。強生在辯論中堅持英國將在10月31日離開歐盟，獲得脫歐派的支持，得知結果後，強生也表示對於結果感到高興。以46票位居第二的現任外交大臣杭特（Jeremy Hunt）則說．「結果證明我是唯一能與強生抗衡的人選。」

強生在313張選票中拿下40%的126票，杭特則以46票位居第二，其次則為環境大臣邁克爾戈夫（Michael Gove）41票、國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）37票與內政大臣賈偉德（Sajid Javid）33票。前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）則因未達33票最低門檻遭到淘汰。

強生在電視辯論中表示，他將帶領英國在10月31日離開歐盟，獲得了強硬脫歐派的支持，「已經準備好迎接無協議脫歐，「若我們無法如期離開歐盟，英國的政治信用就會如災難般破產。」對於在第2輪獲得極高的票數，強生則說，「非常高興，但競選之路還很長。」杭特稱讚強生的表現非常好，「但結果顯示，我是唯一能在舞台上與強生抗衡的人選。」邁克爾戈夫則說，他非常期待未來兩場辯論。

保守黨將在19、20日進行不記名投票，直到選出最後2名候選人，接著6月22日由12萬保守黨員進行最終投票，結果將於7月22日揭曉。在此之前，現任黨魁梅伊（Theresa May）也會繼續擔任首相。

▼參選人出席電視辯論。（圖／路透）



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