超痛！冠軍衝線前被絆倒慘摔　「大仆街」飛越終點線

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《2019鑽石聯賽》摩洛哥拉巴特站18日舉行「男子110公尺跨欄決賽」，9位選手的成績都只差了零點幾秒，戰況相當緊張刺激，最後選手們即將跨越終點線時，領先在最前方的俄羅斯選手舒本柯夫（Sergey Shubenkov）竟然被緊追在後的牙買加名將麥克勞德（Omar McLeod）絆到腳，雙雙重心不穩往前飛撲，由於當時跑速都非常快，舒本柯夫甚至向前滾了好幾圈才停下，所幸最後仍以實力奪下金牌。

據《今日俄羅斯》報導，外界都形容28歲的舒本科夫這場比賽贏得相當「戲劇性」，一開始起步緩慢，經過幾次跨欄後，逐漸追上跑在第一的麥克勞德，最後在終點線前1公尺取得了優勢，卻被麥克勞德絆到大摔跤，整個人以「飛撲」的姿勢越過終點線。

舒本科夫賽後表示，「這是一場很戲劇性的比賽，也是個很棒的經驗，對手激發我很大的動力」，並向鏡頭展示了他的手肘和膝蓋的傷口，說明自己真的跌得很慘，雖然被絆倒，但他仍跑出13秒12的成績，創下個人新賽季的最佳成績。

至於麥克勞德最後則是排名第5，這個失誤讓他得到個人本賽季最糟糕的成績，不過他仍不失風度的立刻站起來關心舒本科夫的傷勢，並給予對方大大的擁抱。