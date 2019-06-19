底妝更服貼就靠它！夏季必知的美容輕油「3用法」

▲美容輕油混入粉底使用，妝容更持久服貼。（圖／翻攝自IG/_kimjaekyung_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫飆高的夏季，美容油能用嗎？其實現在正是使用「輕油」好時機，根據彩妝保養品牌蘭蔻最新研究發現，妝前若能多一步養膚打底，即能在最短時間使肌膚油水平衡，幫助後續底妝呈現更出色的服貼度，連補妝都省了！

輕質保養油怎麼用？

1.給予妝前肌膚出色的保濕潤澤、鎖水舒緩，大幅提升底妝持久服貼感與細緻度。

2. 瞬間養潤並提亮肌膚，為肌膚注入光彩，使素顏完美透光、底妝更明亮動人。

3. 加入粉底液使用，讓原有粉底的光澤度與活膚力立刻升級。

4. 單獨使用於局部肌膚(兩頰、額頭)，提升臉部肌膚立體時尚光感。

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LANCOME 絕對完美玫瑰金粹妝前露，15ml，2,800元。

選用美容界最珍貴的兩大成分—蘭蔻玫瑰精華油、金箔，搭配獨特的小分子輕萃油，使肌膚油水平衡，同時增加底妝服貼度、持久度、光澤感、保濕度。



Melvita 粉光透彈力雙效露，50ml，1,480元。

獨特的親水基構造，容易與水分產生吸引力，幫助後續保養品吸收，可做為導入型精華液來使用。不油膩的油露很適合妝前用，幫助打造有如韓星般的母胎美肌。

DHC 純橄情鑽石精華，50ml，980元。



採用極少數的珍貴橄欖油精華，富含大量維他命E，幫助肌膚抗氧化、以及促進新陳代謝，是維持肌膚的光澤及透亮度的秘密武器。





東森自然美 修護複方精油，10ml，1,350元。

可以單擦或是混用於保養品內，幫助循環，維持肌膚正常新陳代謝，平衡安撫、修護肌膚。

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