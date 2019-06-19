快訊／川普發布競選影片！確定2020年競選總統連任「再戰白宮4年」

▲美國總統川普（Donald Trump）宣布競選連任。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日發表競選連任的宣傳影片，於晚上在佛州奧蘭多造勢場合上，確定將參與2020總統大選，他細數自己上任以來的種種政績，讚揚美國經濟已經來到了史上最好的階段，「全世界都羨慕！」同時也他強調若繼續執政，美國將會比以往更強大、更厲害。

川普最近動作頻頻，常在全美展開造勢大會，而共和黨初選也即將開跑。美國副總統彭斯（Mike Pence）開場，接著川普和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）走上台。梅蘭妮亞表示，川普會繼續在白宮做4年，「因為他是最愛美國的人。」

而後，川普也自誇，自己的支持率一定是史上次高，僅次於美國首任總統華盛頓（George Washington），永遠不會打破華盛頓的100%支持率。

根據路透社本月最新民調指出，川普執政表現滿意度調查，川普連任的支持率為40%，不支持達57%。但其他民調顯示，川普的支持率目前都低於其他民主黨主要競爭對手。

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▲民眾歡呼。（圖／路透社）