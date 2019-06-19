路透：修逃犯條例失民心　港人移居台灣數量爆增

▲台灣民眾上街，發起「撐香港反送中」遊行。（圖／記者季相儒攝）

記者錢玉紘／綜合報導

上周末在香港有將近200萬人上街，反對修訂《逃犯條例》，引起全球外媒關注。路透社報導指出，這反映了港民對北京當局的不信任，且由於對「一國兩制」沒有信心，近年來已經有數千名香港人選擇遷居台灣。



路透社報導，近年來許多香港人對於「一國兩制」感到擔憂，於是提前離開家鄉，到台灣來生活。根據台灣官方數據，2018年有1267位香港與澳門人取得台灣居留權，比起10年前增加超過一倍，而在今年的錢4個月，就已經有超過400人移居台灣。2014年香港佔中運動後兩年，港人移居台灣人數開始大幅增加。

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67歲的香港人楊秀寬（Yung Xiu Kwan，譯音）就表示，能讓中國大陸要求移送犯人的《逃犯條例》可說是最後一根稻草，她已經受夠了中國大陸政府統治下的香港，感覺到自己的公民權逐漸受到侵害，於是選擇移居以民主開放為傲的台灣生活。



楊秀寬在16日選擇走上香港街頭參加反送中遊行，她表示，「若是沒有自由與民主，就好像被關進監獄一般，好像住在集中營的感覺，沒有自由，我寧可死」。她也提到，台灣因為擁有民主選舉以及憲法保障的民主，可以提供她想要的自由生活。





30歲陳先生從2016開始搬到台灣定居，正在規畫讓父母也到台灣享受退休生活說，他認為，北京侵害香港公民自由的速度之快，讓他感到驚訝，「就像是家裡有竊賊，帶我卻被迫要離開，只因為我無法擊敗他」。



有些香港年輕人因為太想要離開，甚至願意選擇加入台灣的義務役，藉此獲得居留權，這麼做的代價是150萬港幣（台幣約600萬元）。30歲香港居民麥爾文（Melvin Chu）表示，他明年將和妻子一起移居台灣，「因為香港的情況越來越糟了，我們很擔心下一代的生活」。

香港立法會一名議員的助理向路透社表示，台灣對香港來說是民主的燈塔，「台灣給了香港人希望」。

▼香港民眾認為，「台灣給了香港人希望」。（圖／達志影像／美聯社）