安全帽男亮槍搶超商「順手往口袋一插」　砰一聲打中鼠蹊部掛了

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

阿根廷一名20歲的搶匪在本月12日晚間9時許闖入當地一間超商，先是要求店員交出收銀機裡的錢，接著又持槍威脅另一名顧客不要抵抗，沒想到就在把槍插回褲子口袋準備離開的時候，突然誤擊自己的鼠蹊部，送醫急救仍在隔日凌晨0時許宣告不治。

影片中，只見戴著白色全罩式安全帽的搶匪站在櫃台前，店員不得已只好打開收銀機將現金送上，這時他轉身準備離開，剛好有一名穿著白色上衣的顧客上門，他擔心會壞了自己的好事，於是回頭亮槍逼白衣男舉起雙手，做出投降的手勢。

▲搶匪得手後準備離開超商，卻不小心誤擊自己的鼠蹊部身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

好不容易讓店員和顧客放棄抵抗，搶匪一邊掀起外套下襬一邊把槍插回褲子口袋，沒想到卻意外擊發，子彈正巧打中自己的鼠蹊部，他忍痛往店外走去，還把第二名準備進來消費的客人嚇到頻頻「倒退嚕」。

綜合當地媒體報導，事後警方循線找到搶匪，人卻已經倒在路邊，地上還有一大灘血跡，緊急將人送往帕迪拉醫院（Hospital Padilla）急救，最後還是在隔日凌晨0時許宣告不治。