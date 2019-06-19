陌生網友付2.8億指使殺人！18歲少女綁架好閨蜜「背後開槍射殺」

▲美國少女霍夫曼慘遭閨蜜射殺。（圖／翻攝自adn）

記者錢玉紘／綜合報導

美國阿拉斯加發生一起離奇的謀殺案，18歲女孩布雷默（Denali Brehmer）在網路上認識一名陌生人，對方表示會給她錢，只要她去殺了自己最好的朋友霍夫曼（Cynthia Hoffman），沒想到布雷默真的照做了，一槍射殺了霍夫曼，並棄屍河裡。

布雷默在網路上認識一個化名為「泰勒」（Tyler）的男子，對方聲稱自己是百萬富翁，要求她去殺了霍夫曼，再傳照片影片當證據，就會給她900萬美元（約台幣2.8億元）。於是兩人開始規劃這起謀殺案。布雷默在2日聲稱要去登山，開車載著霍夫曼到山上，接著用膠帶貼住霍夫曼的眼睛和嘴巴，並綁住手腳，從頭部後方射殺，丟到附近的河裡。

霍夫曼的屍體在4日於艾克路那河（Eklutna River）的河岸邊被發現。布雷默還找了16歲的麥克多許（Kayden McIntosh）、19歲的萊蘭德（Caleb Leyland）以及兩名少年來幫忙進行謀殺，並且告訴大家，每個人都可以分得為數可觀的錢。事後，布雷默還把影片傳給「泰勒」。

霍夫曼的父親指出，女兒有學習障礙，但是個甜美可愛的好女孩，「我只知道，我女兒不值得被這樣對待，她把布雷默當作最好的朋友」。事發後36小時，警方就在400英里外的印第安納州抓到了「泰勒」。

調查發現，「泰勒」實際上是21歲的席爾米勒（Darin Schilmiller），但還不確應他的動機為何。除了指揮殺人之外，他還要求布雷默性侵孩童，受害者分別為8、9歲的孩子，另一人則是15歲。在法庭上，布雷默承認有性侵15歲孩子，同樣有影片為證據。



這起案子震驚治安一向好的阿拉斯加，現在涉案的6人全都被以一級謀殺、一級密謀殺人、兩項二級謀殺等罪名起訴，布雷默以及席爾米勒還另外被以製造兒童色情內容、脅迫未成年人等罪起訴，若罪名成立，兩人將被判刑5年到終身監禁。