梅克爾全身突抽搐顫抖…緊急喝3杯水　烏克蘭總統：她在我旁邊安全

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）（左）18日中午在德國柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）18日中午在德國柏林歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）來訪時，一同在大太陽、氣溫30度底下聆聽軍樂隊儀仗，就在此時，64歲的她疑似出現身體不適的症狀，身體不由自主顫抖、抽搐，雙手也變得相當不自然。

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各界媒體都拍攝到這個畫面，並擔心梅克爾的健康是否出現問題。梅克爾與澤倫斯基會談結束後，召開聯合記者會時，被問到是否身體不舒服？梅克爾說，當時身體脫水，「我喝了至少3杯水，現在沒事了。」

喜劇演員出身的澤倫斯基也不忘搞笑，在一旁開玩笑表示，必要時會救梅克爾，「她站在我旁邊，絕對安全！」

事實上梅克爾在2014年接受電視訪問時，曾因為血壓突然降下的關係而造成身體不適，該訪問甚至一度中斷，而後她吃了一些食物後，情況才好轉。下個月慶祝65歲生日的梅克爾，也曾表示2021年任期滿後，就會離開政壇。