她創業詐騙3000億...訴訟纏身恐關20年！仍甜嫁小8歲飯店小開

▲伊莉莎白被指控多項詐欺罪名，卻在近日祕密結婚。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國「Theranos」公司創辦人伊莉莎白‧霍姆斯（Elizabeth Holmes）一手主導了生技業史上最大騙局，將公司炒到市值90億美元（近3000億元台幣），沒想到全是一場空，他與前男友間共同創辦人都身陷詐欺訴訟，但仍然祕密結婚，新郎是小他8歲的MIT畢業高材生，也是飯店集團的繼承人。

伊莉莎白今年35歲，先前她靠著創辦Theranos風光一時，卻被揭穿是場騙局，成人人喊打得過街老鼠。外媒報導，在這樣的狀況下，伊莉莎白仍找到如意郎君，祕密結婚，新郎是小她8歲的富二代伊凡斯（William 'Billy' Evans）。伊凡斯家族一直以來都住在加州聖地牙哥地區，祖父母創立了飯店管理集團Evans Hotels。



伊凡斯2015年從麻省理工學院（MIT），有經濟學學位，「New York Post」報導，伊凡斯與伊莉莎白是2017年在舊金山的一場派對上認識的，2018年的「Burning Man」藝術節上，兩人首次被媒體捕捉到，幾天之後，Theranos就被迫停業。

雖然家人朋友都不贊成伊凡斯跟伊莉莎白走在一起，兩人仍不畏流言結婚，但仍有媒體猜測，伊莉莎白還要持續打官司，面臨審判，可能需要伊凡斯家的財力幫忙。

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▲伊莉莎白曾入選《時代》雜誌的「全球100大最具影響力人物」。



19歲從史丹福大學輟學就開始創業，當時她創辦了「Theranos」，投入研發血液檢測技術，號稱只需要一滴血就能完成數百種血液檢驗，以此聞名，可說是革命性的新技術，而且快速、無痛，收費又很低。這項技術讓伊莉莎白成為科技界的超紅新星，甚至一度被譽為是「下一個賈伯斯」。

也因此，她的公司吸引了大量資金投資，包含甲骨文（ORACLE）創辦人艾利森（Larry Ellison）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、美國前國務卿舒茲（George P. Shultz）等人都是她的支持者。2014年底，Theranos的市值估計達到90億美元（近3000億元台幣），隔年她《富比士》雜誌評選為美國最年輕的女性億萬富翁。

▲伊莉莎白風光一時，曾與美國前總統柯林頓、馬雲等人面對面會談。（圖／路透）

當時伊莉莎白的一切看起來都相當風光，並成為下一個矽谷新創神話。但就在2015年，《華爾街日報》記者凱瑞魯（John Carreyrou）經過數個月的調查，揭穿了Theranos的這場大騙局，這間公司不但自身開發的儀器有問題，血液檢查設備檢測的結果也不準確，還購買外部的設備進行檢測。

隨後，美國各大官方部門介入調查，許多個人及公司開始對Theranos以及伊莉莎白提起訴訟，另外，亞利桑那州也在2017年向Theranos提告，伊莉莎白與前男友、公司總裁包瓦尼（Sunny Balwani）也身陷詐騙疑雲，一旦罪名成立，兩人可能面臨長達20年的刑期，而原先的矽谷「獨角獸公司」Theranos也在一瞬間墜落谷底。

作家凱利勞（John Carreyrou）以伊莉莎白的故事為背景，在2018年5月發表了《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局：深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》一書，得到不錯的迴響，據傳珍妮佛·勞倫斯計劃了以此書為劇本的電影，由她本人飾演伊莉莎白。