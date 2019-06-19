「剝大蒜」神技曝光！高速剝皮法僅花3秒　神片吸千萬人筆記：太強了

▲網友分享剝大蒜快速妙招，吸引千萬人觀看。（圖／翻攝自VPestilenZ推特）

國際中心／綜合報導

許多民眾超愛吃大蒜，但因為剝大蒜超級麻煩，加上會在手指上殘留蒜臭味，於是選擇不吃。然而竟然有高效率的剝大蒜妙招！國外一名網友16日就在推特上分享一段25秒影片，廚師用一把小刀，平均2至3秒就可以把大蒜的外皮去除，超有效率的完美剝法讓大家看完紛紛轉載，超過1910萬觀看次數。

「身為必須製作大量韓國餐點的廚師，這是大蒜去皮的最佳方法！」透過影片可以看到，廚師左手拿著大蒜，右手拿一把銳利小刀，接著直接插入大蒜內「扭一下」，就成功取出完美去皮的大蒜。如果外皮沒有脫落，就用手再輕輕撕一下，平均2至3秒就把大蒜取出來，超級快速且高效率，這招祕訣讓許多網友紛紛驚嘆不已，短短25秒影片目前已經累積40萬人按讚、13萬人分享，且已有1910萬觀看次數。

許多網友為此而測試，發現這個方法真的超強，非常神奇，也有網友利用不同銳利程度的刀刃取大蒜，雖然不熟練卻也相當成功。不過也有網友認為這招太難，除了失敗之外，而且還有可能刺傷手，最需要的可能仍是剝蒜皮的道具；另外也有網友分享先切掉大蒜底部，再放進2個碗裡上下晃動，打開後也能成功剝好蒜皮。