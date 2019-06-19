「川習G20」將登場美股high爆！歐洲央行可能降息　道瓊飆漲353點

▲美國總統川普（Donald Trump）（右）即將在G20和中國國家主席習近平會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

由於美國總統川普（Donald Trump）即將和中國國家主席習近平在G20（二十國集團）峰會會晤，再加上歐洲中央銀行暗示可能降息，讓美國股市18日勁揚，三大指數漲幅飆漲，其中，道瓊工業指數一度狂漲逾400點，最終漲353.01點或1.35%，以26465.54點作收。

投資人原本以為川普會升高貿易戰情形，普遍憂心，而後歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）放出可能降息的消息，鼓舞投資人情緒，導致美股飆漲，標準普爾500指數漲28.08點或0.97%，以2917.75點收。那斯達克綜合指數漲108.86點或1.39%，來到7953.88點收。

另一方面，川普在推特上也表示，已經和習近平透過電話談話，確定兩人下星期將在日本大阪G20峰會上舉行更詳細的會談，雙方團隊正展開討論。

根據歐股數據，倫敦富時100指數（FTSE 100）漲85.73點或1.17%，以7443.04點收。法蘭克福DAX 30指數漲245.93點或2.03%，收在12331.75點。巴黎CAC 40指數漲118.79點2.20%，收5509.73點。