5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹



▲眼周肌膚較薄又脆弱，越早開始保養越好。（圖／翻攝自IG@kimyoojung_fanindonesia、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

直到現在，還是很多人都有「老了才需要保養眼部」、「熟女才要擦眼霜」的想法，但其實眼周肌膚是全臉皮膚最脆弱的地方，也是最容易顯老的部位，尤其身在數位時代，每天緊盯3C產品用眼過度、睡眠不足、熬夜、頻繁上妝卸妝等，現代人的眼周老化速度比起以往，提前了好幾年，所以眼周保養就像抗老一樣，越早保養越好！

或許你跟很多人一樣，對眼霜有著厚重黏膩、難吸收，可能還會長肉芽的壞印象。其實，年輕肌膚只要在挑選產品時把握住以下2點，就能挑選出適合自己的眼周保養品了。

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▲怕油膩的年輕女孩可以選擇油脂含量低的輕盈質地。（圖／翻攝自IG@laneige_kr）

1.補水保濕功能為主

年輕肌膚基本上尚未有太多鬆弛、下垂和紋路問題，基本上會面臨的就是乾燥、暗沈和浮腫，不需要硬是追求太多功效，基本上只要做好補水保濕，或再加上改善暗沉等功能就很夠了。

2.清爽薄透的質地

隨著年紀增長，肌膚的皮脂分泌量會逐漸減少，加上需要開始對抗肌膚鬆弛、出現皺紋等問題，因此輕熟肌或熟齡肌使用的眼霜或眼周保養品通常會較為滋潤，對年輕女性來說容易覺得過於油膩、不好吸收。除了挑選質地較清爽的眼霜之外，先從使用感覺無負擔的眼部精華開始加入保養中也是很好的選擇。

5款適合年輕女孩的眼周保養推薦



▲倩碧活力漾采電眼精華，15ml，NT$1,150。

倩碧活力漾采電眼精華質地很輕透水潤，夏天使用也不黏膩，保濕效果好，瓶身前端的滾珠還可當作眼部按摩棒使用，輕巧的筆管狀設計很方便隨身攜帶。



▲Kiehl's 酪梨眼霜，14ml，NT$1,200。

Kiehl's酪梨眼霜可說是許多人的入門款眼霜，主要功能就是保濕、滋潤眼周肌膚，接觸肌膚時會由乳霜狀轉化為水狀質地，被網友稱讚性價比很優秀，從效果到價位都很適合年輕女孩。



▲東森自然美眼部保濕凝露，15g，NT$1,190。

東森自然美的眼部保濕凝露含小黃瓜、馬尾草等多種植物精華，添加保濕因子玻尿酸，可預防眼周乾燥，使肌膚保濕柔軟。



▲巴黎萊雅青春密碼眼部酵素肌底調理精萃，20ml，NT$630。

巴黎萊雅青春密碼眼部酵素肌底調理精萃，因蘊含98%與專櫃相同成分的高純度酵母精華和獨特三效冰珠按摩頭，被網友封為「平價版」的肌因大眼睛粹，半透明的清爽精露質地，可改善色素沈澱、淡化眼周暗沉，並強化緊緻眼部肌膚。



▲黛珂保濕賦活眼霜，15g，NT$2,050。

保濕賦活眼霜與黛珂非常經典的「保濕小紫瓶」保濕美容液是同系列，同樣擁有高保濕效果，清爽的水潤凝膠質地更是受到許多年輕肌膚喜愛，可改善因乾燥產生的小細紋、暗沈，讓眼周肌膚維持彈力與明亮。

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