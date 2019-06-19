米蘭男裝周／鮮肉男星明明185公分　走秀變短腿超懸疑

▲185公分的許魏洲穿上這套FENDI西裝，被網友嫌下半身顯短。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

2020春夏米蘭男裝周甫落幕，回顧精彩大秀，最親近大自然的一場大秀非FENDI莫屬，男模們在林蔭下沿著池塘旁的步道展示新裝，當中包括大陸男星許魏洲，但他一出場讓些許網友驚呆了，一身駝色的西裝，竟讓他看起來腿超短，網友紛紛哀號「下半身怎麼了」？

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▲許魏洲走秀示範Peekaboo新包。

24歲的許魏洲是時尚圈新寵兒，被FENDI簽下當Peekaboo包款的代言人，此次為品牌走秀，也是拿著新款Peekaboo包亮相，不過更多網友想知道，他所穿的西裝為何讓185公分的他看起來比例變差，他走秀時鞋子幾乎快踩到褲管，讓人看得膽戰心驚，深怕他跌倒出糗。

▲模特兒們在綠蔭之下展示FENDI 2020春夏新裝。

他所穿的這套西裝，是FENDI秀中最正式的一套，其他設計彰顯服裝與大自然的連結，為此FENDI特別在品牌總部外搭建出米蘭蒙扎皇家別墅（Villa Reale）的花園，並邀義大利知名導演 Luca Guadagnino 擔任客座設計師，不僅擔任大秀的藝術指導，也設計「Botanics for FENDI」印花圖案以及和風的幾何圖案，運用在新作之中。

▲Silvia Venturini Fendi（右）邀義大利名導Luca Guadagnino擔任客座設計師。