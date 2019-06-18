白俄羅斯仙女網美「白皙美腿」神誘惑　還會說中文台男機會來了

▲白俄羅斯安娜絲塔夏（Anastasia Cebulska）氣質空靈，宛如仙女。（圖／翻攝自theanastasiah instagram，下同）



記者林彥臣／綜合報導

東歐真的是屬於美女的出產地！有網友在PTT表特板上貼出一位來俄羅斯（又譯：白羅斯）網美安娜絲塔夏（Anastasia Cebulska）的instagram，白皙的皮膚、修長的美腿、精緻的五官再加上空靈的氣質，讓表特板的網友為之瘋狂迅速推爆，形容她簡直是「仙女」，而且更重要的是這位「仙女」會說中文。

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安娜絲塔夏1995年8月25日出生，星座處女座，來自白俄羅斯的明斯克，職業是模特兒，身高172公分體重48公斤，興趣是中文與旅遊，母親是蒙古與俄羅斯混血兒，父親是白俄羅斯與波蘭混血兒。

根據安娜絲塔夏在IG上的在現時動態上的問答影片指出，有人以為她聽不懂中文，常常聽到有人說她身材好、氣質好、腿好看什麼的，但是有的人會說她以後會胖、老得很快。

另外有人問安娜絲塔夏什麼樣男孩子做什麼事最能打動她？她回答，現在的男生套路很深、不夠真實，「我只需要一個為我做些什麼浪漫的事情，好好地照顧我」。

安娜絲塔夏目前所屬於杭州的某間外籍模特兒經紀公司，中文藝名秦妃，在大陸不少網友稱她為白俄羅斯版「劉亦菲」。

PTT鄉民在推文中留言表示，「好可愛的神仙姊姊」、「仙女下凡啦！」、「感覺很像繪圖軟體畫出來的完美啊」、「白俄羅斯從來不讓我失望」、「好清新 我戀愛了」、「大概是表特板有史以來最正的吧」。