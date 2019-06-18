缺一副墨鏡必看！　吳速玲教選購今夏必備款

▲吳速玲是墨鏡控，挑選3款中意的Mr. Leight新款。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

曾創立紅極一時眼鏡品牌Oliver Peoples的眼鏡界聞人Larry Leight去年與兒子Garrett Leight聯手創立新品牌Mr. Leight，打造加州風格的時尚眼鏡，今正式登台，吸引曹格老婆吳速玲上門挑新貨，墨鏡多到數不清的她立刻相中3副，自豪說：「我愛嘗鮮，而且每年流行元素都不一樣，沒有什麼地雷款耶！」

▲吳速玲收藏許多墨鏡，數量多到自己都數不清。（圖／品牌提供，以下同）

她首先挑中以創辦人父子居住的夏威夷Koloa島命名的漸層鏡片太陽眼鏡，多邊形的個性鏡框帶起來相當輕盈，令她驚豔；第二個選擇Rei S系列則以特別的鏡腳吸引她，意外發現「鏡腳可以固定住我的頭髮，去海邊頭髮不會亂飄了」；而收藏當然少不了飛行員墨鏡，讓她忍不住想耍酷。

請繼續往下閱讀...

▲吳速玲樂於接受新鮮設計，戴Koloa S系列墨鏡（上）21,800元。

每一副Mr. Leight眼鏡，都是與Larry Leight合作超過30年以上的日本工匠所製作，細看藏有幾項重要DNA，包括專為品牌開發客製的復古板料、獨創的六角鉸鍊、六角形鉚釘、線圈鏡腳與鈦金屬珍珠鼻墊等特色，強調日本職人的細膩工藝，兼顧眼鏡的時尚外型與佩戴舒適感。

▲眼鏡界聞人Larry Leight（上）與兒子Garrett Leight聯手打造新品牌Mr. Leight，每一款墨鏡都由日本職人打造。

成立不到兩年時間，Mr. Leight已吸引奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普等好萊塢巨星佩戴。品牌除了時髦的墨鏡，同時推出平光眼鏡，首波登台的50款設計，於四季眼鏡中山店首賣。

▲Rei S系列墨鏡24,800元（上），復古風格的Hanalei S墨鏡23,800元。