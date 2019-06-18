快訊／日本山形縣6.8強震　氣象廳發布「3公尺海嘯警報」

▲日本18日晚間22時許發生規模6.8強震，地震震央位在山形縣近海。（圖／網友提供）

記者趙蔡州／綜合報導

日本本州西岸，靠近新潟縣、山形縣近海18日22時26分（台灣時間21時26分）許發生規模6.8強震，震源深度10公里、震央位在山形縣近海。新潟縣村上市震度6級強、山形縣庄內町震度6級弱、秋田縣南部沿岸、山形縣最上震度5級弱。

日本氣象廳在地震發生後也立刻發出海嘯及避難警報，氣象廳預測山形可能會出現3公尺高海嘯；新潟、佐渡、石川縣能登可能會出現1公尺的海嘯，當地民眾及遊客務必注意。此外，目前消息指出，北陸的核子發電廠還在檢測是否有異常。

據《NHK》報導，受到地震影響，新潟和山形有部分地區停電，影響總戶數約6600戶；上越新幹線東京到新潟全線停駛、東北新幹線東京到青森八戶站也停駛。

日本氣象廳採用獨特的震度分級制度，將地震強弱分為「震度0」、「震度1」、「震度2」、「震度3」、「震度4」、「震度5弱」、「震度5強」、「震度6弱」、「震度6強」、「震度7」共10個等級，其中「震度6弱」代表「站立有困難，未固定的大型家具可能移動或傾倒，門窗可能破裂、變形無法開啟，耐震性差的木造建築可能倒塌。」

▼日本山形縣近海6.8地震，氣象廳海嘯及避難警報。（圖／日本氣象廳）

請繼續往下閱讀...