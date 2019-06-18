醫師「沒救活」遭200人圍毆　印度80萬醫生掀罷工潮





▲印度醫療糾紛引發醫師罷工潮。（示意圖／翻攝自Unsplash）



國際中心／綜合報導



「我們不是恐怖份子，我們是救命的醫生」一名75歲印度病患在10日死亡後，親屬認為死於醫療疏忽，並在同日晚間找來200名暴民襲擊醫院，導致3名醫師遭圍毆重傷。此舉引發全國80萬名醫師大罷工行動，抗議多年來患者家屬對醫護人員的暴力行為，訴求醫院應提供更安全的工作環境。

綜合外媒報導，在印度醫學會（IMA）的召集下，80萬名醫生加入了罷工的行列。IMA主席夏爾瑪（Rajan Sharma）表示，「加爾各答的事件只是一個爆發點，這已經持續太久了」，任何一個文明社會都不會接受這種針對醫生的暴力行為。

全印度醫學協會（AIIMS）主席也說，「「我們希望政府在所有醫院提供安全保障並修改法律，以便任何保證醫師的安全，我們只是想無畏懼做好我們的工作。」



西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）公開譴責醫生罷工行動，「警察被殺都沒有罷工了」，並警告醫生們如果不回去工作，就把他們趕出宿舍。納吉的言論引來了醫師們的憤怒，從最初的罷工僅於各醫院的區域性罷工行動，演變成全國性的醫師大罷工。醫師罷工發動後，為了平息民眾的憤怒，班納吉也在壓力之下決定和IMA以及醫療團體代表進行協商。