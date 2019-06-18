麥當勞冰炫風ＸKitKat巧克力　「惡魔系冰品」香濃酥脆有緣才能吃

▲新加坡與KitKat合作推出聯名冰炫風。（圖／翻攝麥當勞新加坡官網）



編輯／Rose

夏天就是吃冰的季節，炎炎夏日各種特別口味的霜淇淋通通出爐，最近麥當勞更與巧克力品牌Kit Kat合作，推出聯名冰炫風，濃郁的霜淇淋中除了有巧克力醬之外，還有Kit Kat巧克力豆，香濃沁涼配上酥脆口感，一秒讓快要融化的你降溫，是今年夏天超惡魔的甜點。

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不過想吃到這款惡魔感100分的冰品，也沒那麼容易，因為Kit KatＸ麥當勞冰炫風，目前要到新加坡才能吃到。根據以往，麥當勞會因應不同的地區推出菜單與限定單品，縱使IG上已經有一波Kit Kat冰炫風美照洗版，但要吃到還是得快衝到新加坡才能嚐鮮。

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許多粉絲也敲碗希望能引進，但這可能還是會希望落空，過去南韓麥當勞也曾推出多款IG洗版甜點，但也是要到當地才能吃到，「有緣才能吃」，否則各位吃貨也只能隔著螢幕流口水啦！