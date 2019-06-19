【奧斯塔羅】脫單靠抽一張牌！今年七夕前有機會遇到好對象嗎？

今年的七夕即將來臨

又到了戀人放閃的節日

如果還單身正愁沒對象一起過節

那就趕快跟奧斯一起來看看

今年七夕前有機會遇到好對象嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，今年的七夕還是要跟朋友一起過了，這樣的牌組代表朋友以及歡愉，雖然是個有機會認識新朋友的牌組，但在情感層面就顯得稍微薄弱了，所以想在七夕前找到適合的對象過節，機會就真的比較少了，不過，各位可別因此感到孤單，因為這是開心愉悅的朋友聚會牌組，就算少了情人也還有兄弟與姊妹，可以約出來好好瘋狂一下喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，想要在七夕前找到適合的對象過情人節，機會真的滿大的，畢竟這樣的牌組代表理想以及周遭陪伴，如果你想有個情人一起過七夕，不如先好好觀察一下，最近有沒有走得比較近或是關心自己的對象，要是真的有發現，那就要好好的把握了，並且這樣的牌組也顯示，這對象是願意長遠的發展下去，所以各位要趕緊找到屬於自己的對象了。

牌lll

選到這組牌的朋友，要在七夕前成功結束單身的話，是比較困難一點的，因為這樣的牌組代表休息以及觀察，同時也暗示沒機會能找到穩定交往的對象，所以今年的七夕可能還是要與好友一起過了，不過這樣的牌組只是短暫的沉澱與休息，並不會有長遠的影響，但還是要建議你，自己一定要多出去認識新朋友，才有機會結束單身喔！

牌lV

選到這組牌的朋友，想要在七夕前找到適合對象的機會滿高的，而這樣的牌組代表非現實的狀況，所以這對象還沒出現在你的生活中，奧斯老師建議你，不妨嘗試一下網路交友，因為這樣將有機會遇到能發展的對象，所以測完占卜後，一定要趕快安裝交友軟體，並且要好好的尋找對象，不過，還是要保護自己一點才會比較好喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜