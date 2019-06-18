范冰冰登南韓時尚封面　消失期間「輕斷食」變得更有少女感

▲范冰冰消失許久，本周再度浮出水面透露近況。（圖／翻攝范冰冰、范冰冰粉絲團微博）



記者張妤瑄／台北報導

巨星范冰冰捲入逃稅風暴後，「消失」近一年，近期積極復出，除了乖乖補稅之外，這段時間她還創立保養品牌，並在《小紅書》發表自己的保養秘招，最近更有些活動邀約，重回大眾視線。最近網路上更盛傳，范冰冰是南韓7月《GRAZIA》（紅秀）的封面人物。

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▲微博上盛傳，范冰冰是南韓《GRAZIA》7月號封面人物。（圖／翻攝范冰冰粉絲團微博）



范冰冰近期在微博上曝光工作照，只見她穿著黑白印花服裝，綁著蜈蚣辮，正在用餐的畫面。她表示同事們都點炸雞腿、麻辣香鍋配可樂的晚餐，「但像我這樣微胖的人不配擁有」，她的晚餐是夏威夷蓋飯（類似生魚片蓋飯），並透露隨時在減肥的她，近期採用的是「輕斷食」減肥法。

▲范冰冰說自己「微胖」，晚餐只能獨自吃夏威夷蓋飯填飽肚子。（圖／翻攝范冰冰微博）



近期依然潛水比浮出水面多的范冰冰，更新近況後，讓粉絲超開心，有人說「姐姐終於營業啦！」，也有人告白「姐姐我愛你」，更有人說她的照片很有「少女感」，雖然逃稅事件仍被粉絲記得，但支持聲音也沒少。

▲范冰冰是減肥界老鳥，最近採用「輕斷食」方式。（圖／翻攝范冰冰微博）



此次發文，范冰冰也聊了減肥二三事，有很多心得的她認為「管住嘴、邁開腿」是最重要的，其他都是錦上添花。並表示，她幾乎試遍了所有日本酵素，最近在做的則是「輕斷食」，由於極端方式她也無法堅持，因此她就是每周五天正常飲食，多吃蔬菜，少量主食，剩下兩天只喝水或湯。

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睽違已久復出，讓粉絲們很期待，若登上南韓版《GRAZIA》封面屬實，這也是范冰冰繼2017年首次登上創始刊義大利版《GRAIZA》後，二度跨海登封。

▲范冰冰2017年登上義大利老牌時尚雜誌《GRAZIA》義大利版封面，被該雜誌譽為「東方莫妮卡貝魯奇（Monica Bellucci）」。（圖／翻攝FashionModels微博）