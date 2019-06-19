內衣外露也可以很性感！七大設計款讓你穿得時髦　大方展現自信美

誰說內衣不能外露？只要挑對款式也能穿的時髦有型！

背後交錯款

想增添點性感的韻味嗎？那麼不妨選擇背後交錯款，將露出的美背覆上幾何線條美，同時也勾勒出背後肩胛骨的迷人感。然而在款式挑選上，細肩帶的和粗肩帶的相較之下運動氛圍也較為淡化。

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挖背適合款

當遇上背後鏤空設計時依然能穿上肩帶內衣喔！除了Nubra之外，也有許多“低腰”設計款，抑或造型裝飾款，使你無論是穿上何種款式均可大方的展露致命誘惑！

此外，隨著Body Suit的流行盛起，越來越多品牌紛紛推出素面甚至蕾絲款，造型上就算僅與丹寧褲或落地西裝褲…等作搭配便超級時髦。

側邊設計款

另外像是夏天時常穿著的寬鬆背心款則可選擇穿上側邊設計款，像是一體成形的無鋼圈款式，就算擺動時露出內衣也不顯尷尬，又或是採有設計圖印的款式也是一大增添造型豐富的選擇喔！

然而若是不想露出內衣也沒關係，只要挑選倒三角形的設計胸罩即可巧妙避開喔。

緞面搭配款

相信許多女孩應該都有發現時下的大勢元素絲緞已成為行頭上的必備品，也因此越來越多的絲緞設計出現在市面上，而每天都會穿著的私物內衣也當然不可錯過。不僅再悶熱夏天裡穿起來極為涼爽，與同色系的襯衫搭配就算微微露出也超ＯＫ。

肩帶設計款

肩帶是最容易露出的內衣部分了，也因此在挑選時絕對要好好選擇一番。除了普遍常見的素色款之外，肩帶的寬與窄也是一大要點之一，因為若是碰上落肩U領時，窄肩帶的才能更加突顯鎖骨線條喔！再來像是中間剪裁的雙肩帶也也相同效果喔。

蕾絲搭配款

此外，優雅的蕾絲款也很適合作為內搭款喔（但若在意激凸的話則可貼上膚色胸貼）

馬甲式內衣

雕塑身型的馬甲式內衣雖然鮮少女孩擁有，但是它不僅能彰顯出完美曲線，與西裝外套＋丹寧褲…等造型搭配可是非常時髦的喔！女人味十足！

丁字褲

然而除了內衣，歐美女孩熱愛的丁字褲其實也可以外露的很性感喔！像是Hailey在今年Met Gala就身穿一襲粉紅色挖背禮服，搭配上出自Alexander Wang的同色緞面丁字褲，不僅不顯違和魅力指數更是破錶！

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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