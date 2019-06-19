學秀智綁減齡「雙折半丸子頭」　好駕馭不俗氣、氣質小姐姐感激升

朴敏英在《她的私生活》出現的「雙折包包頭」，相信不少女孩們都跟著模仿過，若是覺得本身氣質不太適合、駕馭不了，不妨偷學秀智的「雙折半丸子頭」！

一貫以溫柔長髮示人的秀智，最近在IG釋出不少半丸子髮型，長髮在紮起可愛的半丸，又增添了些許俏皮可愛的氣質。

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但秀智綁的可不是常見的一個圓髮髻，仔細一看，和朴敏英在《她的私生活》出現的「雙折包包頭」有異曲同工之妙！

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同樣都是將頭髮以兩次反折後綁起，但因為有一部分的頭髮還是垂墜在肩上，整體視覺感受會更加溫柔，單純的雙折包頭就會比較俐落一些。

綁法一樣簡單，只是將雙折包頭以半頭的形式綁起來，但也因為同樣需要反折兩次，所以也是較適合長髮的女孩嘗試喔！

也可以學學秀智，綁髮時加入緞帶，還能增加法式的溫柔質感！

複習一下雙折包包頭綁法：

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 도산점 실장 주란 ,（@jrranx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 上午 4:53 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、pinterest

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