賀軍翔出國超愛買　喬治傑生大行李箱夠裝了

▲賀軍翔出席Georg Jensen Men’s & Travel Gear專門店開幕活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Georg Jensen Men’s & Travel Gear全球第二間專賣店正式進軍台北忠孝Sogo百貨，今正式開幕，邀男星賀軍翔站台秀Muutos限量迷彩旅行袋與Infinity 30吋行李箱，出國愛買鞋、安全帽、公仔等占空間物品的他，開心表示擁有此款行李箱後，連鞋盒都可扛回來了。

▲賀軍翔看上深度夠、容量大的Georg Jensen 30吋行李箱。（圖／品牌提供，以下同）

賀軍翔自招是「收藏控」，限量鞋、安全帽與公仔都是他的心頭好，偏偏都很佔空間，考驗他的打包技術，常常必須忍痛把鞋盒丟掉，「心裡總覺得少了什麼」；他果然愛鞋成癡，出國必帶多雙鞋子才有安全感。

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▲賀軍翔（中）自認是收納控，擅長打包行李。

而對行李箱的外型要求，賀軍翔喜愛運動風格的款式，Georg Jensen Men’s & Travel Gear承襲喬治傑生揉合經典與現代的設計，以象徵無限的X符號裝飾Infinity系列行李箱，共有鋁鎂合金登機箱、黑或白以及北歐森林灰色的聚碳酸酯行李箱，配備360度靜音輪，能輕鬆拖行。

▲Georg Jensen Men’s INFINITY銀色鋁鎂合金登機箱，28,800元。

品牌同時推出包款系列，款式涵蓋正式與休閒、旅行需求，包括Kriger皮革公事包、休閒風格的後背包與單肩包、時髦的迷彩圖案旅行袋，滿足都會旅人的需求。

▲Georg Jensen KRIGER 灰色單肩包（上）5,580元，黑色後背包14,580元。