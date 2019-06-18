台男仲介「泰國走私毒品」　警逮人查上游…竟是早年玉女歌手！

▲台灣人走私毒品上游竟是泰國早年當紅歌手。（圖／翻攝自SNOOK下同）

國際中心／綜合報導

泰國日前傳出一起台灣人走私毒品，涉案的28歲台灣籍男子洪正義（Hung Cheng Yi）17日遭到警方逮捕，在飯店內菸灰缸內搜出5.17公斤的K他命粉，在追朔上游竟發現提供毒品的夫妻，女方竟是泰國早期的當紅女歌手Pookie (Priscilla Pookie Gemelli)，讓警方大吃一驚，3人立即遭到扣押。

綜合泰媒報導，福澤從泰國走私毒品進台灣進台灣的洪正義，多日前就已遭到泰國警方鎖定，警方在接獲將有台灣毒品集團份子入境後，加強盤查追蹤，最後位於曼谷飯店「Gold Airport Suite Hotel」逮捕此人，並從房內39個煙灰缸中，搜出5.17公斤的K他命粉末，立刻要求洪男供出上游。

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▲如今卻已經辦得相當憔悴。

據悉，洪姓男子負責連羅上游即安排出貨到台灣，而提供毒品的夫妻，警方到場逮捕時才發現，女方竟然是早年知名偶像歌手Pookie，以及其49歲丈夫Chonlawit Kitatrakul，並在住處搜出98.3克甲基安非他命、10顆搖頭丸、4克K他命、40克大麻與其他多樣化學藥品與製毒工具及大量現金。

Pookie目前與老公住在曼谷高級社區內，卻行販毒違法之事，對比今昔照片，現在的憔悴老樣跟當年的美貌有著極大的落差。