「永遠的老佛爺」　朗朗6／20用琴聲為時尚圈道不捨

▲為緬懷卡爾拉格斐為時尚圈做出的貢獻，6／20將於巴黎大皇宮舉辦紀念會。（圖／資料照、翻攝Karl Lagerfeld IG）



記者張妤瑄／外電報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），今年2月19日因胰臟癌逝世於巴黎，享壽85歲。時尚巨人傳奇一生，讓時尚圈悲痛不已，但遵照他遺願沒有舉行公開喪禮，逝世3天後就在巴黎近郊火化。為緬懷他一生對時尚圈的貢獻，6／20將舉辦紀念會，據《WWD》報導新婚鋼琴家朗朗會以表演嘉賓身份上陣。

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▲（右）大陸鋼琴家朗朗，6月初剛新婚。（圖／Nicole+Felicia提供）



卡爾生前身兼香奈兒（CHANEL）、FENDI、KARL LAGERFELD三品牌總舵手，源源不絕的創意，讓人佩服，這場將在巴黎大皇宮舉辦的「Karl For Ever」紀念會由三個品牌聯手策劃，將掛起巨幅的卡爾肖像與三個巨型LED螢幕，並擺放兩台施坦威（Steinway）三角鋼琴。

▲卡爾拉格斐驟逝，讓時尚圈不捨 。（圖／路透社）



36歲的大陸鋼琴家朗朗，6月剛與同為鋼琴家的德韓混血兒愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在巴黎結婚，新婚後的大事件就是將擔任卡爾紀念會表演嘉賓，用琴音懷念卡爾。除此之外，卡爾的愛將「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）也是表演嘉賓之一。

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關於鋼琴，卡爾與朗朗可說有神奇的緣份與巧合，朗朗將使用追思會統籌Robert Carsen在現場擺放的史坦威鋼琴彈奏，該架鋼琴是卡爾2003年為紀念史坦威150周年而設計的，而史坦威在今年則為朗朗設計了紀念款。

▲卡爾2003年為紀念史坦威150周年，雙方合作紀念款鋼琴，此次也將擺放在紀念會場。（圖／翻攝WWD）

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