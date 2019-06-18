遊泰墜34M懸崖奇蹟活！孕妻「隱瞞真相一周」求保命：老公使勁推我下去

▲外傳這對夫妻已在泰國生活3年，靠著中泰之間的買賣生意過活。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非本文當事人，下同）

國際中心／綜合報導

大陸江蘇一對夫妻本月9日到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，但懷有身孕的女子卻跌落34公尺深的懸崖，所幸並無生命危險，腹中寶寶也平安無事。但警方發現不少可疑之處，先是假裝採信男方說法，接著私下探訪女方，最終得知女子並非失足墜崖，而是被想要獨吞巨額財產的丈夫親手推下山崖。最新消息指出，現年33歲的男子Yu Xiaodong已被正式逮捕，今（18日）押往法院。

綜合《曼谷郵報》等外媒報導，現年32歲的Wang Nan懷有3個月身孕，她與老公出差來到泰國，準備把泰國產品帶回中國販賣，在這趟旅途中，2人駕車來到烏汶府Pha Taem國家公園，但Wang Nan卻墜崖，導致她的左大腿、左臂、左鎖骨、膝蓋等部位受傷骨折。在送醫後，她與寶寶成功奇蹟存活。

只不過，這名孕婦事發後見到老公的第一句話，就是質問「你為何要這樣對我」，讓在場的人感到相當困惑。此外，更有人指出，Yu Xiaodong一度駕車離開，行徑古怪。

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面對眼前情況，警方先假裝採信男方說法，接著私下探訪女方，並得知Wang Nan其實是被老公親手推下山崖。根據泰國頭條日報取得的獨家消息，Wang Nan憶起當時情況提到，「他突然從我身後摟住我的腰，抱了我一下，親了一下我的右臉，親完後使勁用雙手從我的背後拚命一推，把我推下懸崖。我當時大喊『不要啊』，還試著抓住眼前的東西來保命，但什麼也沒抓到，瞬間掉了下去。」

此外，根據Wang Nan的說法，在她入院接受治療的期間，因為丈夫都陪在身旁，所以才沒有說出實情，因為老公對她言語恐嚇，強調若說出實話就會殺了她。

警方趁Yu Xiaodong到醫院探視妻子時把他逮捕，但他否認企圖殺人。據了解，Yu Xiaodong家族債務纏身，而Wang Nan家境還算富裕，但傾向不替他還清債務。警方懷疑，經濟因素應該是這起事件的犯案動機。