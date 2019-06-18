狠男不想當爸…揪2親友「清潔劑＋水逼女友喝進肚」胎兒竟堅強活下！

▲男子因為不想當爸，竟找表弟跟友人在女友飲料倒清潔劑。（圖／翻攝自life news）

記者陳亭伃／綜合報導

英國倫敦西北部的哈爾斯登（Harlesden）日前傳出一起慘忍的案件。一名男子因為得知女友懷孕，兩人對於是否有墮胎或是生下沒有共識，竟找來自己的親戚跟朋友計畫在女友的喉嚨倒進洗衣粉，試圖讓她流產，所幸最後未出世的嬰兒沒有受到傷害。

根據英國《每日郵報》報導，22歲皮爾森（Harief Pearson）在知道17歲的女友懷孕後，非但沒有成為準爸爸的開心，竟還因為兩人沒有對於「寶寶是否要留」而有共識，找來自己的表弟麥肯納（Kydie McKenna）和一名15歲的女孩設法虐待女友到流產。

殘忍的3人將皮爾森的女友囚禁後，開始對她拳打腳踢，處處真的她懷孕的肚子，甚至還扯下一根指頭的指甲，並在臉上倒酒，施虐到一個階段後，皮爾森還冷冷地表示「我不覺得她已經死了。」就直接離開囚禁女友的房間。除此之外，皮爾森甚至還在女友要求喝杯水的時候，在水中加入了清潔劑，試圖要讓她流產。

直到皮爾森察覺母親快要回家時，三人才將受害女子趕出去，女子報警後，警方隨即上門逮人。根據警方調查，皮爾森甚至在手機中搜尋過「海洛因可以讓胎兒有什麼影響」、「如何擺脫意外懷孕」等敏感議題。警方也表示，幸運的是，寶寶並沒有受到傷害。

檢方表示，這樣惡毒的攻擊對於孕婦戰和寶寶是相當過分的，這樣的精心策畫只因為皮爾森自私的不想成為一名父親。訊後將於7月公布3人最終判刑結果。