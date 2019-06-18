超噁！河上浮滿上百「用過保險套」...網笑：遠看以為是烏賊

▲上百個「用過的保險套」漂在運河上。（圖／翻攝自Facebook／นาย อร่อย อูมามิ）



國際中心／綜合報導

近日網路上流傳著一張超噁照片！只見照片中的運河上竟漂浮著好幾百個「用過的保險套」，讓許多網友超級傻眼，覺得噁心又沒公德心，但也有不少人歪樓笑稱，「其實遠看還蠻像烏賊的....」

據《中國報》報導，泰國一位名為นาย อร่อย อูมามิ的網友日前在Facebook上發布幾張照片表示，日前經過位於曼谷艾縣（Bangkok Yai）的邦龍運河（Khlong Bang Luang）時，竟然看到這幕「驚人景象」，河上漂浮著五顏六色的保險套，看起來有好幾百個，且每個還都是使用過的，讓原PO不可置信。

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▲運河上飄滿垃圾。（圖／翻攝自Facebook／นาย อร่อย อูมามิ）



此事一曝光後，曼谷污水處理局隨即派人前往附近勘查、打撈，結果發現水面上除了漂浮著保險套外，還有許多塑膠碎片，以及標示著附近酒店名稱的垃圾。該局也估計，這些用過的保險套應該是由附近的酒店所排出，目前也已經派人調查附近所有酒店的衛生情況。

這個相當「可觀」的運河也引發網友熱烈討論，大家紛紛留言「怎麼這麼多，太噁了！」、「髒到不行」、「遠看好像烏賊」、「曼谷人根本不覺得驚訝」、「如果哪天有人因為吃到保險套被嗆到，受到的關注度可能比較高」、「運河也需要避孕？」「魚會不會卡在裡面，好可憐。」

▲這些用過的保險套應是由附近酒店排出。（圖／翻攝自Facebook／นาย อร่อย อูมามิ）

據報導，泰國常常在雨季期間發生洪水現象，最常出現的就是運河裡的垃圾嚴重堵塞導致水無法流動，而其中一項垃圾就是保險套。根據泰國法律，違法將垃圾傾倒入運河的人，最高將面臨5000泰銖（約新台幣4949元）的罰款。

