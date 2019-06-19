小資女就從「手機殼」入手精品！盤點8個品牌展現品味沒有負擔

編輯／JJ 圖／翻攝自LOUIS VUITTON、BURBERRY、CHANEL、GUCCI、CHIARA FERRAGNI、MARC JACOBS、CELINE、MOSCHINO官網

對於剛出社會不久、薪水不高的小資女來說，雖然有點閒錢，卻從來不覺得自己買的起精品吧？其實想要入手精品不一定要花到好幾萬，從手機殼下手的話，認真存兩、三個月就能買下了！每家精品品牌的價位不同，大家就自己斟酌看看囉～開始為你的iPhone物色新裝吧！

＃LOUIS VUITTON 約台幣兩萬元～七萬元（型號與增加配件）

LV算是今天推薦當中價格最昂貴的，這款像珠寶盒一樣鑲邊還有開扣的手機殼，從之前在秀場亮相過後就受到很多潮人們的歡迎，可以另外加上皮件背帶，或是還有像小包包的手機袋款式，所以價錢差距才會比較大。

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＃BURBERRY NT＄7,900／＄6,900

有採用TB LOGO的手機殼，看起來低調內斂，很能襯托出品味！且款式中性，男生女生都適用，當然還有BURBERRY最經典的格紋設計款式，都是萬元有找。

＃CHANEL 約NT＄20,000初

女孩們的夢幻品牌香奈兒CHANEL價格也較高，手機殼設計、材質也完全不馬虎，這款經典的菱格紋皮革非常好看，帶點女人味，手感很不錯。

＃GUCCI 約台幣一萬多元

GUCCI的手機殼在眾多品牌中算是款式很多的，大部分以經典風格為主。

＃CHIARA FERRAGNI 約台幣兩千多

由CHIARA創立的同名品牌，特色就是這雙長睫毛大眼睛與閃亮亮的風格，蠻適合有些浮誇的女孩，或是今天你的穿搭很低調，也可以藉由這款可愛的手機殼當作整身的亮點～

＃MARC JACOBS 約NT＄1,000～2,000之間

雖然MJ的包款也不便宜，不過其實它的小皮件、配件類價錢還算好入手，有一般的LOGO手機殼，也有皮質的掀蓋手機殼可以挑選。

＃CELINE 約台幣九千～一萬初

如果比較喜歡成熟風格，又有些預算的話，CELINE的手機殼真的值得購入！以品牌的定位來說，CELINE的手機殼算是品項中CP值比較高的，雖然款式看似低調，但是懂的人一看就知道這是CELINE的風格。

＃MOSCHINO 約台幣兩千元左右

大家肯定都看過MOSCHINO最有名的泰迪熊熊吧？它也有許多款式可以挑選喔，而且價錢真的沒有想像中貴呢～

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