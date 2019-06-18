她爬上沙發「調情男友」　親吻敏感帶驚覺沒反應…轉身後結局糗翻！

▲女子完全沒發現沙發上的不是男友，就直接趴上去調情。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少男生對於擁有「雙胞胎女友」認為是種男生的暗黑願望，但對於女生而言，如果男友是雙胞胎，可能就會發生一些「爆笑悲劇」。一名國外的女網友日前在網路上分享，因為男友就是雙胞胎，沒想到卻在一次海邊度假後，原本想在夜深人靜調情，結果以為是熟睡的男友一轉身，竟然是「別人」當下立刻尷尬煞車！

女網友在「Reddit」上分享，從20歲開始就跟男友交往，而男友跟親生哥哥是「超級像」的雙胞胎，但她卻相當自傲能夠精準分別誰是自己的男友。直到日前一行人到海邊度假小屋玩，在經過一整天的玩樂後已經相當疲憊，女網友回到屋內後看到男友面朝沙發的趴躺休息，心想「可能他累了！」於是就自行去盥洗。

就在女網友梳洗完後，心想可以跟男友來個「忘情的夜晚」，於是就走回客廳的沙發上，開始摸著仍然趴睡的男友，並且開始做出親密地親吻動作，「我開始挑逗著我男友的敏感部位，但似乎沒有什麼反應」接著男友突然轉過身來，但女網友仍繼續吻著對方的脖子。

就在意識逐漸感到不對勁時，女網友突然抬頭看了一眼自己「親吻調情」的男子，才發現竟然是男友的雙胞胎哥哥，這時場面已經相當尷尬，兩人只能大笑的面對彼此。不久後，「正牌男友」回到屋內後，女網友決定勇敢地說出自己做出的傻事，正牌男友反而大笑安撫，「沒事的！寶貝」才化解。

貼文分享後，不少鄉民直呼，「天啊！不敢相信這會有多尷尬！」、「男友的哥哥真的是有道德，就怕一般男人根本招架不住，會做出一些出軌的事情」、「肯定就連背影都很相似才會這樣」