GUCCI的迎夏配件滿滿度假風情　草編帽＋帆布腰包必須收

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2019年進入到了6月，也就是夏天的到來，不知道各位有沒有準備好帽子、腰包等夏天必備的單品呢？如果還不知道該買哪些的話，最近國際精品Gucci帶來了「Towards Summer」迎夏系列，當中有許多經典的款式以及符合季節的主題單品，一起來看看吧！

▲Gucci推出「Towards Summer」迎夏系列。（圖／翻攝自Gucci）

1.棒球帽、漁夫帽、遮陽帽

夏天一定不能缺少的就是帽款了，因為夏日陽光特別強，所以出門戴帽子是必備的，而Gucci帶來的帽款，包括棒球帽、漁夫帽、遮陽帽等，其中，棒球帽、遮陽帽與漁夫帽皆採用草編材質，並運用GG Logo使整體更加顯眼；另一款棒球帽以及漁夫帽則是利用帆布材質打造，而Logo為復古風格的綠、紅相間設計。

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▲棒球帽售價為英鎊400元（約台幣16,000元）。（圖／翻攝自Gucci）

▲草編漁夫帽售價為英鎊435元（約台幣17,400元）。（圖／翻攝自Gucci）

▲遮陽帽售價為英鎊270元（約台幣10,800元）。（圖／翻攝自Gucci）

▲帆布材質的漁夫帽與棒球帽，售價分別為英鎊400元（約台幣16,000元）、英鎊350元（約台幣14,000元）。（圖／翻攝自Gucci）

2.後背包、托特包、手拿包、腰包、小包

這5個包款在設計上都有很大的共通點，那就是全部都為復古的綠、紅相間設計，並且材質皆為帆布搭配皮革，其中，這幾款的顏色都非常適合夏季的風情，而且各位朋友可以由大至小挑選符合自己的尺寸哦！

▲後背包與托特包，售價分別為英鎊1,150元（約台幣46,000元）、英鎊1,330元（約台幣53,200元）。（圖／翻攝自Gucci）

▲腰包與手拿包，售價分別為英鎊525元（約台幣21,000元）、英鎊465元（約台幣18,600元）。（圖／翻攝自Gucci）

▲小包售價為英鎊525元（約台幣21,000元）。（圖／翻攝自Gucci）

目前「Towards Summer」迎夏系列，已經於各大Gucci專櫃開賣，有興趣購買的朋友，都可以親自去摸摸實體或是電話詢問哦！

此外，另一個西班牙品牌LOEWE也有推出夏季相關的「度假單品」，為各位添增時尚魅力，當中包括休閒鞋、吊飾以及包款，並且全都是草編、皮革、帆布以及印花的設計，而目前也已經於專櫃上架，喜歡的話千萬別錯過！

▲採用牛皮與麂皮材質，售價為台幣23,000元。（圖／品牌提供）

▲大象皮革吊飾售價為台幣16,000元。（圖／品牌提供）

▲帆布材質後背包售價為台幣49,000元。（圖／品牌提供）

▲印花腰包售價為台幣21,000元。（圖／品牌提供）

▲草編手提袋售價為台幣15,000元。（圖／品牌提供）

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