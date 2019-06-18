好邪惡的發明！改掉壞習慣靠「電擊手環」　偷吃零食、咬指甲直接電下去

編輯／JJ 圖／翻攝自amazon、Unsplash

在平日當中，人每天有百分之四十左右的時間在做一樣的事，除了工作之外就是「習慣」，養成一個習慣需要時間，但要戒掉一個習慣需要更久的時間與毅力，何況是已經跟隨你好幾年的習慣？國外就有人發明了這款「Pavlok電擊手環」，它可以在你做出壞習慣時釋放電流，時時刻刻提醒你不要太超過了！

這種「電擊手環」一開始是以一種靜音鬧鐘做為出發，後來增加了更多偵測功能，讓人們可以在不自覺做出壞習慣時受到提醒，只要連接手機APP做好設定，選擇嗶嗶聲響、震動或是電擊的方式，就能開始使用，裝置所發出的電流僅有350伏特，會讓你嚇到、抽動一下，但是是無害人體的喔！提醒方式的強度也都可以調整～

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以下這些壞習慣都可以靠著電擊手環提醒自己：

＃賴床

這款手環非常智慧，它可以偵測、紀錄你的睡眠狀態，會在早晨當你進入淺層睡眠適合起床的時間點叫你起床，也可以設定好固定時間，早點起床可以做的事情有很多，可以吃頓豐盛的早餐、晨跑、工作規劃，當人家還在呼呼大睡你已經完成許多事了，還有助於每天精神飽滿、增加睡眠品質。

＃偷吃零食



沒想到這個電擊手環還能幫忙減肥呢！坐在沙發上看電視時，老是忍不住嗑掉一堆零食，這些熱量是很可觀的，戒掉嘴饞愛吃零食的習慣，對於瘦身有很大的幫助。

＃咬指甲

有些人習慣咬指甲，導致指甲變得很小片、不健康，靠塗指甲油防止的效果有限，不過電擊手環能夠偵測到手靠近嘴巴，所以當你準備咬下去時就會先感受到電流，這樣一來就會意識到自己又要咬指甲了，有使用者分享，短短5天就有顯著的效果！

＃抽菸

如果想要戒菸的話，不妨也試試看用電擊自己的方式來減少想抽菸的慾望。

這款Pavlok電擊手環在亞馬遜Amazon上就能夠輕鬆找到，定價是199美元，最近還特價149美元（約台幣4,695元）呢，雖然價錢蠻高的，但是自己真的沒有改掉壞習慣的意志力的話，靠外力也是一種辦法呢～

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