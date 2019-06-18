多倫多暴龍隊冠軍遊行爆「4槍響」！　球迷驚恐逃命畫面曝光

▲多倫多暴龍冠軍遊行爆槍擊，當時群眾奔逃的畫面在網路上曝光。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

NBA多倫多暴龍隊（Toronto Raptors）拿下隊史上第一個總冠軍，並在當地時間17日下午於內森.菲利浦斯廣場（Nathan Phillips Square）舉辦慶祝遊行，卻驚傳4聲槍響造成4人受傷，還有許多身著紅色球衣的球迷驚慌逃竄，現場畫面在網路上曝光。警方在現場逮捕3名嫌犯，搜獲2把槍枝，並否認事件造成大影響，也呼籲目擊民眾提供線索幫助調查。

當天的遊行約有150萬人參加，最終人潮匯集到內森.菲利浦斯廣場，約下午3點45分時，驚傳槍擊事件，當時加拿大總理杜魯多與多倫多市長莊德利（John Tory）都還在台上。從影片中可聽見，民眾忽然聽聞4聲清晰槍響，隨後人群開始逃竄，場面一片混亂，現場揚起陣陣飛塵。

警方在現場逮捕了3名嫌犯，搜獲2把槍枝帶回調查，並指出有4人因槍擊不幸受傷，但沒有生命危險，還有多人因逃命時推擠受到輕傷。許多現場民眾拍攝的影片事後也在網路上瘋傳，網友看過後紛紛直呼「超可怕」。

多倫多警察局長桑德斯表示，槍擊事件並沒有造成重大影響，也沒有引發踩踏意外，希望當時在場的目擊民眾能提供線索協助調查。至於該起案件是否是恐攻，多倫多警方發言人斯帕克斯表示，「調查中不便多透露」。