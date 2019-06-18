LV包包掛著香蕉！長頸鹿作伴好可愛　超級限量款6／25開賣

▲LV推出與藝術家合作的限量Capucines包，每一款都很有意思。

記者林明瑋 / 台北報導 圖 / 品牌提供、翻攝LV官網及IG

與藝術家玩聯名，讓精品有更多精彩創意，LOUIS VUITTON（路易威登）最近邀集6名當代藝術家，將經典Capucines手袋當作「空白畫布」，天馬行空的想像超有意思，甚至在包包下吊著胡蘿蔔、蘋果、雞蛋，實在太可愛。

Capucines是2013年推出的包款，以路易威登於1854年在巴黎街道Rue des Capucines開設的第一家店為名，接著每一季都有新色，成為新經典。這次與當代藝術家的合作，將在6月25日開賣，每款全球限量300只、附有編號，各296,000元。

不論擁有與否，都值得好好欣賞這些有趣作品，順便幻想一下如果真的拎它們上街，該怎麼穿搭才好？

Alex Israel

漸層的色塊用縫線技術分隔出來，很像襯著夕陽的海邊，波浪線條甚至從包包上竄出，抽起發現是鏡子和梳子，日前他為RIMOWA設計的行李箱，正是以家鄉洛杉磯的日落時分為靈感，與LV Capucines包還蠻有呼應。

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▲Alex Israel的設計，附有鏡子和梳子。

▲Alex Israel與RIMOWA合作推出的行李箱。

Jonas Wood

運用創新數位列印與3D刺繡，在包包上以超過20萬針繡了黑、白、灰色的叢林、葉子圖案，看似無色彩的背景，掛了黃色長頸鹿吊飾，袋口中央的LV則是粉紅色，洩露可愛童心。

▲藝術家Jonas Wood自己背上包包示範。

Urs Fischer

白色包包很正常，但一往下看……怎麼掛著一根香蕉！其實不只香蕉，還可以掛草莓、蘋果，或是香菇、雞蛋、胡蘿蔔，瑞士藝術家Urs Fischer的作品讓妳正大光明地帶著蔬菜水果出門。

▲Urs Fischer讓包包的下方或側面可以掛上蔬菜水果。

Nicholas Hlobo

南非藝術家Nicholas Hlobo以緞帶與皮革結合，縫製出抽象感的花卉圖案，黑與土耳其藍的鮮明對比、延伸垂墜出的抽鬚，很有手工藝術品的效果。

▲Nicholas Hlobo以緞帶與皮革結合縫製圖案。

Tschabalala Self

以Monogram的花朵圖案為主要靈感，設計出19種不同的皮革拼花，每一朵都是細細打造，總共用了200片手工切割、上色的皮革才完成，色彩繽紛，好似一幅拼貼畫。

▲Tschabalala Self將花朵解構、拼貼。

Sam Falls

美國藝術家Sam Falls擅於創作大型畫作，設計Capucines包，像是把畫作縮小，用提花編織、印刷及刺繡呈現，LV標誌則鑲嵌了珍珠母貝，顯得典雅貴氣。

▲Sam Falls的作品以刺繡、珍珠母貝Logo打造。