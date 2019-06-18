女友被迫嫁別人！　21歲情侶拍下「生前最後合照」互射殉情

▲印度一對情侶殉情前，拍下生前最後合照並上傳網路。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

印度一對年輕情侶近來在網路上傳「開槍照」並揚言殉情，只見照片中，2人皆持槍指著自己太陽穴，表情看起來似乎已經下定了決心。警方表示，由於其中1名死者是已婚身分，陷入苦戀的2人為了相守在一起，才會彼此互相開槍殉情。

根據當地媒體報導，男子Anju Suthar與女友喬杜里(Shamkar Chaudhary)皆為21歲，據了解，2人雖然相戀多年，喬杜里卻於2個月前突然被迫嫁給別人，她便於事發前10日來到Suthar所住的山莊，一起喝了啤酒後決定輕生。

警方表示，死者殉情前在網路上傳了15張照片、6支影片以及3段音頻，音檔中提到2人是自願選擇殉情，希望警方辦案時盡量不要麻煩到他們的家人，並在遺體旁找到2把槍，空啤酒瓶和香菸，身上還有成對的戒指與紋身。死者家屬表示，男方殉情前曾打電話給他們道別，雖然立即報警但仍來不及阻止。遺體目前已移送太平間等待驗屍。

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