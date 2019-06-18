不知不覺養成美腿！日常生活中的「7個」瘦腿小動作

▲想要瘦腿不用臨時抱佛腳，日常小動作讓你輕鬆瘦。（圖／翻攝自IG/babebani，以下同）

編輯 / Lily

又到了夏季露腿的季節，現在才要開始靠節食和運動已經來不及，原來從一些日常習慣就能輕鬆瘦腿，女孩們現在就跟著學起來，快將這些小動作融入你的生活吧！

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1.空檔做伸展運動

趁上班空檔或是中午休息時，把腳上的跟鞋脫掉，利用時間壓腿和拉筋，讓緊繃的雙腿鬆一下。

2.椅子只坐前1/3

想要瘦腿的第一步就是坐姿要端正，坐椅子時盡量只坐前1/3，縮腹並且挺直脊椎和背部，避免久坐養成鬆大腿與屁股。

3.騎腳踏車

在家如果懶得動，假日不妨找三五好友去河堤騎腳踏車，雙腿肌肉拉扯至少15分鐘以上，才能幫助有感瘦大腿。

4.踮腳尖

當你踮腳尖時，下半身線條會拉緊，腰部和臀部都會出力，天天持續做能讓小腿線條完美，還能同時緊實大腿。

5.按摩大腿兩側、敲膽經

久坐的OL可以這樣做，將雙手握拳利用指節按摩大腿的兩側，並敲打膽經帶動下半身循環，當下半身循環變好，贅肉自然不會堆積。

6.多泡腳

許多女星們的瘦腿一招就是泡澡，利用泡澡增加血液循環，若是夏季泡不住，也可以試試改為泡腳，將雙腳浸泡在溫熱水中，泡上15分鐘就很有感。

7.清淡飲食

與其睡前天天抬腿，不妨將飲食口味改清淡，吃太油太鹹會使鹽分滯留下半身，久而久之就會造成下半身水腫，每天多喝水、少吃鹹，你將看到腿部線條的改變。

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