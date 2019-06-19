「Earpops」讓AirPods長香菇、香蕉！超逗趣耳機配件100%吸晴

編輯／Ping 圖／翻攝自makuake.com、solid-a.com

什麼！AirPods 無線耳機上居然長怪怪的東西？近期在日本的 Makuake 網站上，出現了一款名叫「EarPops」的耳機周邊商品，不僅讓你的耳機長香菇，居然還長出香蕉！趕快一起來看看到底有多逗趣新奇吧～

最近在 Makuake 網站上販售的「EarPops」，是由日本「Solid Alliance」公司所推出，不僅能裝在耳機上改變造型，還能讓你成為矚目焦點喔！

在「EarPops」中有3套不一樣的造型裝飾，分別有香菇、香蕉以及武士刀，讓你戴上耳機後，看起來就像從耳朵長出香菇與香蕉，最特別的是裝上武士刀，造型就像是腦袋被穿過一樣，有趣又特別。

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「EarPops」除了可以裝在AirPods上，就連一般有線耳機EarPods也可以裝，只需要先把專用的底座套上後，就可以隨著心情換不同的飾品嘍！這樣走在路上一定超吸睛。

「EarPops」的售價為 2,996日元（不含税）／約NT$869。喜歡的朋友們可以到官方網站上了解更多購買資訊，或是請要去日本玩的朋友幫你帶一組回來喔。

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