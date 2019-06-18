恐怖亂流「空姐拋飛撞天花板」！滾燙熱水灑乘客　40秒驚魂片曝光

▲ 亂流事件造成10人受傷。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

保加利亞「ALK Airlines」航空公司一架班機16日遭遇嚴重亂流，班機才起飛30分鐘就出現劇烈顛簸情況，一名女空服員和她推的飲料車雙雙被拋飛空中，撞上機艙內部的天花板，而推車上的滾燙熱水則是灑在乘客身上，現場尖叫聲四起。

《每日郵報》報導，這架班機周日自科索沃首都普里斯提納（Pristina）起飛，前往瑞士第三大城巴塞爾（Basel），但途中遇上嚴重亂流，劇烈程度讓座椅被拔起、安全帶斷裂，多名乘客撞傷流血。

根據機上乘客芭莎（Mirjeta Basha）所拍攝的影片，一名女空服員被拋飛撞上天花板，而手推車上的滾燙熱水則是灑在乘客身上。

儘管機組人員透過廣播安撫受到驚嚇的乘客們，芭莎提到，這場嚴重的亂流至少持續5分鐘，「有人尖叫、哭泣，甚至一名空服員和手推車撞到天花板，杯子四處亂飛，有些人被熱水燙傷。」

在班機平安降落機場後，共有10名乘客被送醫，而芭莎的丈夫也是其中一人，因燙傷到院接受治療。但她也提到，機組人員當下的處理方式相當專業，告知「不用感到害怕，一切都會過去」，冷靜安撫乘客。