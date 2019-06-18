各國部落客都推薦的7款粉底刷　打造無瑕細緻妝感，平價百元就能入手

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粉底上妝的方式有很多，除了用手指、海綿之外，很多人也習慣用刷具來上妝，使用刷具上妝相較之下不但省粉底用量、遮瑕度相對提高，持妝度也能隨之提升，更能掌握細節處，好的粉底刷帶你上天堂！以下就來看看哪些是網友們最推崇的粉底刷，還有平價款式喔～

＃Mac 專業時尚彩妝刷＃170粉底刷

說到粉底刷，絕對不能忘了這支！有「刷具版美妝蛋」之稱的＃170粉底刷在全球都大熱賣，柔軟有彈性的膚觸能將粉底輕鬆推開，稍微斜角設計更好操作，尤其搭配它們家的粉底更是絕配！先大面積刷開之後局部用點拍按壓，可以增加遮瑕力，沾氣墊粉餅也OK！

▲不吃粉底、也不容易有刷痕。（圖／翻攝自IG@maccosmeticstaiwa）

在 Instagram 查看這則貼文 M·A·C Cosmetics Korea（@maccosmeticskorea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 12 日 上午 1:17 張貼

《平價代替款：Beautymaker 美肌修修無痕專業粉底刷》

濃密的圓頭刷毛與mac＃170相同，刷毛也夠舒適，定價才NT＄350 CP值非常高，許多YouTuber都曾經推薦過，而且這款握柄較短更方便攜帶。

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▲買來試試絕不會後悔～（圖／翻攝自Beautymaker官網）

＃林三益 胖胖刷

林三益的刷具近期算是異軍突起，幾乎沒有地雷，每款都好用，不過這支胖胖刷特別受到大家推崇，短短的刷毛完全不會刺、更好操控，即便是新手亂塗也能很均勻，上妝超級快速！

▲豐密刷毛能製造霧面妝感。（圖／翻攝自林三益官網）

＃Sigma 3DHD® MAX KABUKI BRUSH

歐美部落客經常使用Sigma的刷具，其中這款3DHD粉底刷更是紅了非常久都不退燒，斜面三角設計可以服貼臉部，鼻翼、眼下能更精準上妝，輕鬆刷出高遮瑕度底妝，很適合喜歡無瑕妝感的女孩。

▲每當打折季都會搶翻天。（圖／翻攝自Sigma官網）

＃Fillimilli V Cut Foundation Brush 822

Fillimilli是南韓非常有名的刷具品牌，這支＃822底妝刷刷頭形狀與Sigma的3DHD幾乎一模一樣，也因為是南韓品牌，所以即便是使用水光感重的底妝，也不會有刷痕，撫平毛孔的功能很棒。

在 Instagram 查看這則貼文 베티（@betty_524）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 6 日 下午 11:37 張貼

《平價代替款：Innisfree我的訂製無瑕粉底刷》

如果喜歡上面兩款的刷頭類型的話，Innisfree也有推出同樣刷頭的底妝刷～雖然刷毛不像Sigma這麼有彈性又柔軟，但它一樣不會扎膚喔！是非常棒的平價替代品。

▲請代購買會更便宜。（圖／翻攝自Innisfree）

＃植村秀 零刷痕粉底刷＃55

最後這款植村秀的＃55刷，目前可以說是沒有替代品，用過的人都無法忘卻它的好，18萬9千根密集刷毛能深入毛孔，可以大面積快速上妝，又擁有多角度描繪細微部分，使用55刷妝感還會變得超細緻～

▲尤其搭配植村秀自家的粉底表現真的難以超越。（圖／翻攝自shuuemuratw）

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