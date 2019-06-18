迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波

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自「星際大戰：銀河邊緣」開幕以來，加州迪士尼樂園的訪客人數有明顯的成長，而這巨大的成功也讓迪士尼決定了一件事，那就是迪士尼將開始著手計畫漫威（Marvel）的主題園區，相信這對於廣大的粉絲來說，絕對是振奮人心的消息。

▲「星際大戰：銀河邊緣」的成功，讓迪士尼對於漫威樂園更有信心。（圖／翻攝自Star Wars FB）

根據洛杉磯時報的報導指出，位於加州迪士尼冒險樂園的遊樂設施「蟲蟲危機」，將會被漫威主題樂園取代，並預計會有「蜘蛛人」主題設施、禮物店、小型釀酒廠以及人物見面會等，而該區域目前正在施工當中，其中「史塔克工業」的施工布條圍繞著整個園區，也讓人非常好奇會不會有「鋼鐵人」的相關設施。

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▲目前「漫威樂園」正在施工當中。（圖／翻攝自Twitter@laughing_plac）

而大家最關心的「漫威樂園」開幕時間，迪士尼目前預計明年開放，如果想知道更多細節與照片的話，今年8月的D23博覽會中，迪士尼將會釋出更多的計畫與相關資訊，各位影迷、粉絲朋友千萬別錯過！

▲更多細節照與相關資訊都會在8月的D23博覽會公開。（圖／翻攝自Marvel）

另外，如果各位已經等不及的話，不妨考慮前往香港迪士尼，因為最新打造的漫威遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻」，已經於3／31在香港迪士尼正式開幕，並且一旁還有禮品店與主題美食，各位暑假可以好好安排行程囉！

▲香港迪士尼的漫威遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻」。（圖／翻攝自香港迪士尼）

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